DÜZCE(İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don olayının ardından, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun başkanlığında tarımsal üretim alanlarında meydana gelen zararların tespiti için gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı yapıldı.

İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İlçe Müdürleri de katıldığı toplantıda, hasar tespit çalışmalarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için izlenecek yol haritası belirlendi. İl Müdürü Esra Uzun, zirai don olayının ardından teknik ekiplerin sahada aktif olarak görev yaptığını belirterek "Ekiplerimiz, tarımsal sürdürülebilirliği sağlamak ve üreticimizin her zaman yanında olmak için sahada birebir gözlem ve ölçümler yaparak zarar tespit çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Üreticilerimizin yaşadığı kayıpların en kısa sürede kayıt altına alınması için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" dedi.

TARSİM güvencesi hayati önem taşıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ayrıca, bu tür afetlerin tarımsal faaliyetlerde ürün kaybına sebep olduğu hatırlatarak devlet destekli tarım sigortasının önemine dikkat çekti, "Bu tür afetlerde devlet destekli tarım sigortası TARSİM’in önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üreticilerimizin risklere karşı TARSİM güvencesinden faydalanmalarını özellikle tavsiye ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşanan afetin etkilerini azaltmak ve çiftçilerin mağduriyetlerini en aza indirmek adına süreci yakından takip ettiğini bildirdi.