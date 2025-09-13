Palu Kalesi’nde yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları kapsamında Urartu Kralı Menua’ya ait kitabenin çevresi düzenlendi ve alan genişletildi. Kayaya oyulmuş üç çok odalı kaya mezarı ile Helenistik ve Roma dönemine ait şişe biçimli sarnıçlar ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda, Elazığ Valiliği ve Palu Kaymakamlığı’nın destekleriyle Palu Kalesi’nde yürütülen kazı ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Urartu Kralı Menua’ya ait kitabenin bulunduğu alanın toprak dolgusu temizlenerek çevresi düzenlendi. Çivi alfabesiyle yazılmış Urartuca metinde Menua’nın Şebeteria kentinde yaptırdığı tapınaktan, Malatya kralına karşı kazandığı zaferlerden söz ediliyor ve metin beddua ifadeleriyle son buluyor. Kazı alanında ayrıca Helenistik ve Roma dönemine ait kayaya oyulmuş şişe biçimli sarnıçlar da ortaya çıkarıldı. Üç metre derinliğe sahip bu sarnıçlar sıvanmış olup, içinde suyun tortusunu ayıran dinlendirme havuzları bulunuyor. İki sarnıcın aynı plan ve aynı ustalar tarafından yapıldığı belirlendi. Munzur Üniversitesi öğretim üyesi ve kazıların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Harun Danışmaz, özellikle Urartu dönemi kaya mezarlarının önemine dikkat çekti. Kaledeki üç çok odalı mezardan ikisinin üst kısımda, birinin ise basamaklarla inilen alt bölümde yer aldığını belirten Danışmaz, "Bu mezarlar valiler ve aileleri için yapılmış anıtsal nitelikli yapılar. giriş kısmı 80 santimlik toprakla kapanmıştı, temizlik sonrası yalnızca Palu Kalesi’ne özgü özel çukurlar ortaya çıktı. Mezar bir ana salon ve üç yan odadan oluşuyor, yan odalar daha küçük ve farklı amaçlarla tasarlanmış. Yapılan çalışmalar sayesinde kitabe, sarnıçlar ve kaya mezarları artık ziyaretçiler için düzenlenmiş ve incelenebilir durumda" dedi.

Kayaya oyulmuş olmaları mezarların en önemli özelliklerinden birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Danışmaz, "Palu Kalesi’nde üç çok adet odalı kaya mezarından ikisi üst kısımda, biri ise basamaklarla inilen alt bölümde yer alıyor. Bu mezarlar valiler ve aileleri için yapılmış anıtsal nitelikli yapılar. İlk geldiğimizde tabanlarında yaklaşık bir metre kalınlığında toprak dolgusu vardı, yaptığımız çalışmalarla bu dolguyu kaldırdık. Özellikle Kaya Mezarı 2’de giriş kısmı 80 santimlik toprakla kapanmıştı, temizlik sonrası yalnızca Palu Kalesi’nde görülen özel çukurlar ortaya çıktı. Bu mezar bir ana salon ve üç yan odadan oluşuyor. Yan odalar daha küçük ölçekte ve farklı amaçlarla yapılmış. Yapılan çalışmalar sayesinde kitabe, sarnıçlar ve kaya mezarları artık ziyaretçiler için düzenlenmiş ve incelenebilir durumda. Kitabe alanına geldiğimizde yaklaşık iki metrelik toprak dolgusu vardı. Yaptığımız çalışmalarla bu dolguyu temizledik ve alanı genişleterek kitabenin rahatlıkla görülebilmesini sağladık. Kitabe çivi alfabesiyle yazılmış Urartuca bir metin. Menua’nın Şebeteria kentinde yaptırdığı tapınaktan, Malatya kralına karşı kazandığı zaferlerden ve başarılarından söz ediyor. Metin beddua ifadeleriyle son buluyor" şeklinde konuştu.

Alanda ayrıca kayaya oyulmuş, şişe biçimli sarnıçlar bulunduğunu ifade eden Danışmaz, "Bu sarnıçlar üç metre derinliğinde ve sıvanmış. İçlerinde suyun tortusunu ayırmak için yapılmış dinlendirme havuzları yer alıyor. İki sarnıcın aynı plan ve aynı ustalar tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Sarnıçlar Helenistik ve Roma döneminde kullanılmış. Kaya mezarlarının alt kısmında ise basamaklarla inilen bir mezar daha bulunuyor. Bu mezarlar kayaya oyulmuş ve birden fazla odaya sahip aile mezarlarıdır. Anıtsal nitelik taşıyan bu mezarların tabanı ve girişleri temizlendikten sonra ziyaret için uygun hale getirildi. Bu alanlarda yapılan çalışmalar, hem kazı ekibine hem de ziyaretçilere Urartu dönemi yapılarını ve mezar geleneğini daha iyi gösteriyor" diye konuştu.