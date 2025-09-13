Kütahya Dini İhtisas Merkezi’nde din görevlisi adaylarına yönelik ’112 Acil Çağrı Merkezi Bilgilendirmesi’ ve ’Acil İlk Yardım Farkındalığı’ eğitimleri düzenlendi.

Program çerçevesinde; Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Özgür Ceyran, acil çağrı sisteminin işleyişi hakkında bilgilendirme yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Erol Yıldız tarafından ise, temel ilk yardım farkındalığına yönelik eğitim verildi. Eğitimlerin ardından Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, Dini İhtisas Merkezi’ne nezaket ziyareti gerçekleştirdi.