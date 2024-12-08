Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali’ne katılan sanatçı ve jüri üyeleri ile bir araya geldi. Festivale katılımın yoğunluğundan ve filmlerin kalitesinden övgüyle bahseden ünlü sanatçı Güven Kıraç, organizasyona tam not verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Uluslararası Denizli Kısa Film Festivali kapsamında basın toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, ünlü sanatçı Güven Kıraç ile festivalin jüri üyeleri oyuncu Ece Özdikici, oyuncu ve yönetmen İskender Altın, oyuncu Mehmet Ali Nuroğlu, oyuncu Sezin Bozacı, oyuncu Ufuk Kaplan, Prof. Dr. Zuhal Özel Sağlamtimur ve program sunucusu İpek Dağıstanlı katıldı. Başkan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, ilkini düzenledikleri kısa film festivalini Denizli’nin çok sevdiğini belirterek 5 gün süren film gösterimlerinin yoğun ilgiyle izlendiğini söyledi.

Festival seneye daha kapsamlı yapılacak

Festivale emek veren yönetmen, senarist, oyuncu başta olmak üzere herkese teşekkür eden Başkan Çavuşoğlu, “2-6 Aralık arasında yaptığımız kısa film festivali ile birlikte Denizli halkının bu kadar büyük bir ilgisinin olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Ama gerçekten hem organizasyondaki arkadaşlarımız hem de bu anlamda katkı koyan dostlarımızla gerçekten güzel bir süreci geçirdik” dedi. Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aslında sanatçının kendisini istediği gibi ifade edebildiği bir alanın her zaman olması gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda bugün bu yolculuğumuza başladık. Bir dahaki seneye daha kapsamlı, daha geniş, herkesi kucaklayan, farklı renklerin çoğaldığı, belki de yılda iki defa yapabileceğimiz bir festival olmasını umut ediyoruz. Umarız öyle bir süreci beraber götürürüz. Şehrimize hayırlı olsun.”

Ünlü sanatçı Kıraç’tan festivale tam not

Esprileriyle salonu kahkahalara boğan sanatçı Güven Kıraç ise, festival davetine çok heyecan ve mutlulukla geldiğini belirterek, teşekkür etti. Kısa film yarışmalarına birçok yerde katıldığını, ancak Denizli’deki organizasyona yoğun ilginin kendisini de şaşırttığını anlatan Kıraç, “Sabah uçaktan indikten sonra şu saate kadarki yaptığım konuşmalar içerisinde festival salonlarındaki doluluk oranı, buradaki filmlere gösterilen ilgi, buradaki filmlerin kaliteleri ve standartlarının yüksekliği gerçekten bana çok büyük bir mutluluk verdi. Uzun yıllar sinemada çok aktif olarak görev aldım. Hala da almaya devam ediyorum. Sinema benim hayatımda önemli bir yer teşkil ediyor. 1997’de Masumiyet’le başlamış bir yolculukla birlikte bu yıl yaklaşık otuz küsur sene oldu. Sinema beni her zaman çok mutlu etti, etmeye de devam ediyor. Sinemanın o tatlı, ılık esintisi hep bir vesileyle sizi yakalar. Bir yerlerde yüzünüze yumuşak yumuşak o rüzgar vurur. Şimdi de bu rüzgar Denizli’den geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.