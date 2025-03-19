Tepebaşı Belediyesi tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitmen Eğitimi verildi. Eğitime katılan üniversite öğrencileri, Eko-Okul programı kapsamına alınan okullardaki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere eğitim verecek.

Tepebaşı Belediyesi, kentteki çocuklar ve gençler için sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi sürdürülebilir kalkınma amaçları hakkında farkındalık oluşturmak ve genç bireylere bu konu hakkında çözüm ürettirerek sürecin bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları atölyesinin ardından gönüllü eğitmen olmak isteyen ESOGÜ Turizm Fakültesinden 23 öğrenci için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitmen Eğitimi düzenlendi.

İlkokul öğrencilerine eğitim verecekler

Sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık oluşturmayı, liderleri yetiştirmeyi, bu konuda aktif bir rol almaya teşvik etmeyi ve toplulukları harekete geçirmeyi hedefleyen eğitmen eğitimiyle katılımcılar, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını öğrenme ve uygulama konusunda temel bilgi verildi. Konuyla ilgili eğitim alan üniversite öğrencileri, Eko-Okul programı kapsamına alınan okullardaki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere eğitim verecek.

Konuyla ilgili destekleyici görsellerin kullanıldığı eğitimde, katılımcı öğrencilerin soruları da yanıtlandı. Konu hakkında bilgi almak isteyenler, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün telefon hattını arayarak ulaşabiliyor.