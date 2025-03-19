Manisa’nın Demirci ilçesinde 160 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığınca 10 ton yüzde 75 hibeli nohut tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal alanların etkin kullanımı projesi kapsamında 10 ton nohut tohumu 160 çiftçiye dağıtımı yapıldı.

Kaymakam Yavuz Arslan, Belediye Başkanı Erkan Kara ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt tarafından hak sahibi olan çiftçilere Tarım Ürünleri Merkezinde nohut tohumlarının dağıtımını yaptılar.

Çiftçilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Erkan Kara, nohut tohumu alan çiftçilere bol ve bereketli bir üretim sezonu olması temennisinde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt ise, "Demirci’mizin tarımda üretim kapasitesini arttırmak amacıyla çiftçimizi Bakanlığımızın projeleri ile desteklemeyi sürdürüyoruz. 160 çiftçimize 10 ton nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan yerli nohut tohumu kuraklığa dayanıklı olması sebebiyle çiftçimiz için tercih edildi. Dağıtılan 10 ton nohut tohumu 9 Bin dekar araziye ekim yapılacak. Önümüzdeki günlerde çiftçilerimize susam ve ayçiçek tohumu ayrıca enginar, domates ve biber fidesi dağıtımı yapacağız." dedi.