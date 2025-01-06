Aydın’da 1992 yılında kurulan ve 33 yıllık üniversitelerden biri olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)’nün merkez kampusu güvenli hale getiriliyor. İçerisinde hastanenin de bulunduğu üniversite sağlık kampusu ile eğitim kampusunun iç içe olması nedeniyle yolgeçen hanına dönmüş ve pek çok olumsuz olayların yaşandığı yer olmaya başlamıştı. ADÜ’de yöneticiler hastanenin kuruluşundan 15 yıl sonra önlem almayı akıl edip sağlık ve eğitim kampusu birbirinde ayrılarak üniversiteyi güvenli hale getirmek için proje hazırladı.

Başta bimekan takımlarının uğrak yeri haline gelen ve sürekli toplumu ve öğrencileri olumsuz yönde etkileyecek olayların yaşandığı kampus alanındaki sorunların çözülmesi amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi’nde yıllar sonra “Güvenli Kampüs” uygulaması başlatıldı. Hastanenin kurulup hizmete başlamasının üzerinden 15 yıl geçtikten sonra akıl edilebilen uygulama kapsamında üniversitede kamera güvenlik sistemi ve geçiş kontrol sistemi uygulamaları başlatılacağı açıklandı.

Konuyla ilgili ADÜ yönetimi tarafından yapılan açıklamada “Kampüs alanı içerisinde sınırların belirlenmesinin ardından güvenlik setinin tamamlanması ile Üniversitemiz Merkez Kampüsü ‘Eğitim Kampüsü’ ve ‘Sağlık Kampüsü’ olarak iki bölgeye ayrıldı. Üniversitemizde 8 Ocak 2025 tarihi itibariyle ‘Kartlı Geçiş Sistemi’ uygulamasına başlanacak. ‘Akıllı Kampüs’ uygulamasının temel unsurları arasında yer alan öğrenci ve çalışanların kampüs yaşam kalitesini artırmak ve güvenliğini sağlama fonksiyonlarına yönelik sorumlulukların yerine getirilmesi adına yapılan çalışmalar devam ediyor. ‘Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kampüs Ayırma Duvarı ve Altyapı Çalışmaları’ kapsamında kampüs eğitim ve sağlık olarak ikiye ayrıldı ve güvenlik noktaları belirlenip, kapı geçiş sistemleri altyapı çalışmaları, aydınlatma ve kamera sistemleri ile kampüs emniyete alınarak kampüs giriş ve çıkışlarının denetiminde güvenliğin artırılması sağlandı” denildi.

‘Güvenli Kampüs’ kapsamında başlatılan çalışmalarda 1310 metre uzunluğunda güvenlik seti çekildiği belirtildi. Üniversite Hastanesi sınırından başlayan güvenlik seti sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Berin Menderes KYK Kız Yurdu’nun da içinde bulunduğu alanın Eğitim Kampüsü içerisinde bırakıldığı, inşası devam etmekte olan Diş Hekimliği Fakültesi’nin Sağlık Kampüsü içerisinde yer alacağı kaydedildi.

ADÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda güvenlik seti ile birlikte kampüs içi yeni giriş çıkış noktalarının belirlendiği Tıp Fakültesi ve Merkezi Sınıflar arası ile kampüs dışında yapılan yeni KYK erkek yurdunun olduğu bölgeye yeni güvenlik noktaları eklenerek, daha önce 2 olan güvenlik noktasının 4’e yükseltildiği belirtildi. Ayrıca üniversiteye giriş ve çıkışların kontroller eşliğinde yapılacağı ve kampüs içi ring sistemi faaliyete geçirileceği belirtildi. Toplam 1 milyon 142 bin 706 metrekare alan üzerinde bulunan kampus alanında ring sistemi ile ulaşımın sağlıklı yürütülüp yürütülemeyeceği merak konusu oldu.

Kampus alanının güvenliğini sağlamak adına ek aydınlatmalar da yaptıklarını belirten ADÜ Rektörü Bülent Kent, “Kampüsü ayıran güvenlik setinin haricinde üniversitemizin çevresindeki sınırları, panel tellerle 1650 metre uzunluğunda çit ile çevirerek güvenliği daha da perçinlemiş olduk” dedi.

Üniversite Merkez Kampüs Yerleşkesi’nin, 1 milyon 142 bin 706 m2 açık alan üzerinde yer alan 264 bin 800 m2 kapalı alanda eğitim-öğretim hizmetleri verdiğine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, “Eğitim-öğretim döneminde Merkez Kampüs’teki fakülte ve meslek yüksekokullarında yaklaşık 26 bin öğrenciye, 1092 akademik personel, 1360 idari personel, 4-b kadrosunda 311, 4-d kadrosunda 1114 sürekli işçi olmak üzere toplamda 3877 çalışanla hizmet veriyoruz. Merkez kampüsümüzde yer alan KYK’ya bağlı kız öğrenci yurdunda da 3000 kişilik konaklama ile birlikte onların da güvenlikleri Üniversitemiz sorumlulukları içinde yer almaktadır. Merkez yerleşkemiz dışında aynı zamanda Aydın ve ilçeleri dışında çevre illerden de gelen hastalara hizmet veren ADÜ Hastanesinin de yer alması nedeni ile günlük (hafta içi) 3 bin 800 hasta, 1 haftada 19 bin hasta, 1 ayda 80 bin hasta, 1 yılda ise ortalama 960 bin hasta gelmektedir. Gelen hastaların genelde 2-3 kişi refakatçi ile geldiği düşünüldüğünde, Üniversitemiz Hastanesine gelen kişi sayısı 2 milyonu geçmektedir” dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü içerisindeki stratejik önem arz eden tüm alanlar ile eğitim binaları, sosyal tesisler, idari binalar, kütüphane, otoparklar ile personel ve öğrencilerin hareket yoğunluğu fazla olan yollara, kampüs alanı üzerindeki çeşitli noktalara ve çevre duvarı kenarında bulunan direklere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinesinde mevcut kameralara ilave olarak toplam 119 adet yüksek çözünürlüklü kameralar monte edildiği açıklandı. Ayrıca kameraların izlenebilmesi, görüntü kaydı yapılması, kayıtların saklanması ve gizliliğinin korunması amacıyla Rektörlük binasında oluşturulan kamera izleme merkezinde tüm kampüsün izleneceği belirtildi.

Yapılan değişikliklerin ardından merkez kampüse 4 farklı noktadan giriş çıkış yapılabileceği “Kamera Güvenlik Sistemi” projesi ile geniş kapsamlı video analiz teknolojileri ile plaka tanıma, kişi/araç sayma, yüz tanıma, kayıp/fazla nesne algılama, giriş-çıkış kontrol destek sistemleri, sınır/özel bölge ihlalleri tespiti ve kampüs sahalarındaki hareketlilikler üzerinde geniş kapsamlı raporlama ve anlık ihbar sistemlerinin yer aldığı belirtildi.

ADÜ Rektörü Bülent Kent, yeni sitemin maliyeti ile ilgili herhangi bir bilgiye yer vermez iken bu sistem ile üniversitenin eğitim ve sağlık kampüsünü denetim ve kontrol altında tutabileceklerini ayrıca yüksek teknolojiye sahip kamera sistemleri ile güvenliği en üst seviyede tutabileceklerini kaydetti.