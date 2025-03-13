Manisa Büyükşehir Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Manisa Üniversite Tanıtım ve Kariyer Günleri düzenledi. Manisa’da ilk kez düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona, devlet ve vakıf olmak üzere 21 üniversite katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonda, üniversiteler, sınavlara hazırlanan öğrencilerle buluştu. Üniversiteleri tanıma heyecanı taşıyan öğrenciler, hedefledikleri ve merak ettikleri bölümlerle ilgili akademisyenler ve kariyer danışmanlarından bilgi aldı. Büyük ilgi gören organizasyonda, öğrencilere yönelik sınava hazırlık süreci, motivasyon, etkili soru çözme teknikleri, girişimcilik ve kariyer planlama gibi konularda seminerler verildi. Üniversite bölüm tanıtım atölyeleri de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Kılınçlar, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen ve MABEM yetkilileri, öğrenciler ve üniversitelerden gelen misafirlerle yakından ilgilendi.

"Bütün öğrenciler yararlansın istedik"

Manisa’daki bütün öğrencilerin, bu fırsattan yararlanmasını istediklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Kılınçlar, "Üniversite tanıtım günlerini Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak hevesle ve zevkle düzenlemeye çalıştık. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri var. Onların rektörleri, hocaları, yetkilileri, eğitim danışmanları yer alıyor. Burada amacımız, Manisa’da eğitim gören çocuklarımızın üniversiteye hazırlık aşamasında, bölüm ya da üniversite tercih ederken izleyeceği yolla ilgili kendilerine danışmanlık yapmak. Tabi bu da bir uzmanlık gerektiriyor. Üniversite tanıtım günlerini, çocuklarımız için düzenledik. Biliyorsunuz Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumlarından birisi MABEM. Aslında buradaki öğrenciler bizi bu yola itti diyebiliriz. Öğrencilerimiz kendi gözleriyle görsünler, üniversiteleri birebir kendi danışmanlarıyla konuşsunlar ve bakış açıları, ufukları genişlesin istedik. En önemlisi de Manisa’daki bütün öğrenciler yararlansın istedik" dedi.

"Eğitime desteğimiz devam edecek"

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Manisa’da yaşayan tüm YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen de "Üniversitelerden gelen akademisyenler, kariyer tercih danışmanları, öğrencilerimizin kariyer planlamalarına yardımcı olmakta. Eş zamanlı olarak sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil öğrencilerimize yönelik bölüm tanıtımı yapılmakta. Aynı zamanda salonlarımızda sınava hazırlık süreci, motivasyon, etkili soru çözüm yöntemleri, girişimcilik, kariyer planlama gibi eğitimler verilmekte. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde tüm öğrencilerimize eğitim alanında her türlü desteğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler memnuniyetlerini dile getirdi

Hayrunisa Çetiner, "10. sınıf öğrencisiyim. Üniversiteler hakkında bilgi veriyorlar, bize konuda yardımcı oluyorlar. Bazen kafamız karışabiliyor, ama buraya geldiğim sürece biraz daha kendime bir motivasyon buldum. Bir bölüm düşünüyorum aslında. Gerçekten burası çok güzelmiş. Arkadaşlarımla da burayı gezmek gerçekten çok iyi oldu. Bize çok yardımcı oldular. Düzenleyen yetkililere teşekkür ediyorum" derken, Nuran Demirci, "Daha 10. Sınıfız, ama hedeflerimiz için şimdiden bir şeylerin oturmasına yardımcı oldu. Buraya geldiğimizde kafamızda çok şey yoktu. Ama şuan baktığımızda, araştırdığımızda bir şeyler yerine oturdu. Bütün öğrencilerin bir şeye erişebiliyor olması çok güzel. Ben hukuk istiyordum, bütün bölümleri bulabildim. İstediğimiz gibi, gayet yeterli bence. Bazı düşüncelerimizi uzmanlara sorma fırsatı bulduk" diye konuştu.

Deniz Ertaş isimli öğrenci ise şunları söyledi: "Üniversite tanıtımı için çok faydalı oldu. Bu stantların açılması, birden fazla üniversitenin bulunması bizim için gayet faydalı. Çünkü internetten araştırsak bu kadar çıkmıyor. Burada yüz yüze konuşuyoruz. Bize daha çok bilgi veriyorlar. Bu bizim için daha iyi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."