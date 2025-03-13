Gebzespor Kulüp Başkanı Yusuf Öztürk tarafından satın alınan TFF 2. Lig ekibi Belediye Derincespor’un kalan iç saha maçları, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’na oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bulunan Kocaeli ekibi Belediye Derincespor’un, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor’un Başkanı Yusuf Öztürk tarafından satın alınmasının ardından değişim sürüyor. Belediye Derincespor’un yarışma haklarını Gebzespor’a devredeceklerini söyleyen Yusuf Öztürk’ün kamuoyuyla paylaştığı, maçların Gebze’de oynanmasına dair talebi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılık buldu. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda gerekli incelemelerin yapılmasının ve onay yazılarının verilmesinin ardından Belediye Derincespor’un kalan maçlarını Gebze’deki statta oynamasına uygunluk verildi. Kulüp yöneticilerine sözlü olarak bildirilen stat değişikliğiyle ilgili TFF’nin resmi yazıyı bugün kulübe göndereceği belirtildi.

Erteleme maçıyla birlikte 4 iç saha maçı Gebze’de oynanacak

Yusuf Öztürk son açıklamasında, Belediye Derincesporlu futbolcuların kalabalık taraftar grubu önünde oynamasını ve havaya girmesi için, izin verilmesi halinde maçları Gebze’de oynatmak istediğini söylemişti. Belediye Derincespor, 28. haftada 22 Mart saat 14.00’te Bucaspor 1928’i, 30. haftada 6 Nisan saat 15.00’te Beyoğlu Yeni Çarşı SF’yi, 33. haftada 27 Nisan saat 15.00’te Giresunspor’u ve yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen ve 2 Nisan saat 14.00’te oynanacak olan 24. hafta karşılaşmasında Ankara Demirspor’u konuk edecek. Bu müsabakalar daha önce TFF maç planlamasında ilan edilen Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu’nda değil, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda oynanacak.