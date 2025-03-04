Aydın’da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik Yangın Bilgilendirme Eğitim Tatbikatı düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikatta Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Sivil Savunma Uzmanı Gülay Kandemir’in koordinesinde düzenlenen eğitimde, ADÜ Afet ve Acil Durum Yönetimi Koordinatörü Öğr. Gör. Evrim Çevik ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Eğitmeni Tayfun Küçükçav konuşmacı olarak yer aldı. Üniversitede güvenli bir eğitim ortamı oluşturulmasına katkı sağlamayı ve öğrencilere acil durumlarla başa çıkma becerisi kazandırmayı hedefleyen eğitimde; yangın güvenliği, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tatbikatı prosedürleri hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi. Katılımcılar, yangın anında doğru müdahale yöntemleri ve güvenli tahliye teknikleri konusunda bilgilendirildi.