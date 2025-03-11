Düzce Meslek Yüksekokulu Makine Programı tarafından düzenlenen "Kaynak Eğitimi" adlı seminer gerçekleştirildi.

Düzce Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kaynak Mühendisi Nejdet Şengül’ün davetli konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Düzce Üniversitesi Makine Programı, Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve öğretim elemanları katıldı. Programda; kaynağın tanımı ve çeşitleri, kaynak mühendisliği, kaynak teknikerliği eğitimleri, sektörde kullanılan kaynak yöntemleri, kaynak ağzı çeşitleri, kaynak hataları ve giderilmesi, tahribatlı ve tahribatsız test yöntemleri ve kullanım yerlerinin yanı sıra WPS hazırlama teknikleri, ISO 9606 kaynakçı belgelendirme sistemleri, kaynak teknik resim okumaları ve kaynak dikiş ölçümleri gibi daha birçok konuda önemli bilgiler paylaşıldı.

Kaynağa dair teorik ve uygulamalı bilgilerin anlatıldığı seminerin sonunda, Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Arslan ve Öğretim Görevlisi Hidayet Bayraktar tarafından Nejdet Şengül’e teşekkür belgesi takdim edildi.