Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndan şubat ayında 26 bin 230 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nın 2025 yılı şubat ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Şubat ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’nda 26 bin 230 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 190 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı’ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 237 ton olarak gerçekleşti.