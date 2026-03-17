Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde turizm sezonu öncesi değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede düzenlenen toplantıya turizmle ilgili kurum temsilcileri, işletmeciler ve sektör paydaşları katıldı. Toplantıda yeni sezon öncesi hazırlıklar ele alındı.

Katılımcılar, Kemaliye'nin turizm potansiyelinin daha etkin kullanılması, ziyaretçi sayısının artırılması ve ilçenin tanıtımına yönelik yapılabilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca sezon boyunca yürütülecek faaliyetler hakkında görüş alışverişi yapılırken, turizmde verimliliğin artırılması için iş birliğinin önemi vurgulandı.

Yetkililer, yeni turizm sezonuna hazırlıklı girilmesinin önemine dikkati çekerek, tüm paydaşların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.