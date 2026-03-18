18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Erzincan Garnizon Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Program, çelenk sunumuyla başladı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu dua etti. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart mesajı da okundu.

Erzincan Şehit Aileleri Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, konuşmasında Çanakkale Zaferi'nin tarihin akışını değiştiren bir diriliş destanı olduğunu belirterek, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmayacağını ifade etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayarak, Çanakkale Zaferi'nin milletin inancı, cesareti ve kararlılığının simgesi olduğunu kaydetti.

Tören, protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakması ve dualarla sona erdi.