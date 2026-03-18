Erzincan'ın Tercan ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Tercan Kaymakamlığı bahçesindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen programda, Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Programa, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutan Vekili Personel Yüzbaşı Naciye Yıldırım, Belediye Başkan Vekili Taner Akyürek, Cumhuriyet Savcısı Soykan Demirbaş, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
