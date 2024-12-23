Afyonkarahisar’da KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri Mevlevi Türbe Camii’ni ziyaret etti.

Mevlana Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde cami içerisinde bulunan Mevlana’nın torunlarından Aba Puş- i Veli, Sultan-ı Divani (Mehmet Semai Çelebi), Hızır Şah Çelebi gibi Mevlevi büyükleri ile Şah İsmail’in oğlu Elkas Mirza’nın da sandukaları ziyaret edilerek dua edildi. KYK Tınaztepe Yurdu Üniversite öğrencileri, Manevi Danışman Hasan Karatekin’in rehberliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerin dönem dönem devam edeceği açıklandı.