Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Aşağıçobanisa Mahallesinde devriye atan jandarma ekipleri tarafından kimlik kontrolü yapılan 17 yaşındaki Ş.A.Ç. isimli gencin farklı suçlardan 22 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesinde 22 Aralık günü icra edilen devriye esnasında Ş.A.Ç. (17) isimli şahsın yapılan kimlik sorgulamasında, ’Hırsızlık’ ve ’Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması’ suçlarından arandığı ve 22 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Ş.A.Ç. Manisa Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan işlemlerinin ardından Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.