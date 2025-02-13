Samsun Valiliği’nde düzenlenen "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı"nda, şehirdeki iki üniversitede toplam 17 bin 102 öğrenciye güvenlik konularında eğitim verildiği açıklandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Samsun Üniversitesi’nde(SAMÜ) alınan/alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği "Üniversite Güvenliği Koordinasyon Toplantısı", Samsun Valiliği’nde gerçekleştirildi. Vali Orhan Tavlı’nın başkanlığında yapılan toplantıda OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Vali Yardımcısı Vekili/İlkadım Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci hazır bulundu.

Toplantıyla ilgili yapılan paylaşımda şu bilgiler verildi:

"2024-2025 eğitim-öğretim yılında OMÜ ve SAMÜ’de toplam 59 bin 377 öğrenci eğitim-öğretim görüyor. İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince dönem başlangıcından itibaren üniversitelerde KADES, UYUMA, Narko Gençlik ve SİBERAY Projeleri (siber güvenlik, teknoloji bağımlılığı, güvenli internet, dijital okuryazarlık, yasa dışı bahis konuları) ile kadına yönelik şiddet, dolandırıcılık, 112 Acil Çağrı Merkezi ve illegal grupların eleman kazanımlarını engelleme konularında 61 bilgilendirme etkinliği/faaliyeti düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 12 bin 752 ve Samsun Üniversitesi’nde 4 bin 350 olmak üzere toplam 17 bin 102 öğrenciye ulaşıldı. 172’si üniversite, 276’sı KYK’da görevli 448 özel güvenlik personeline eğitim verildi."