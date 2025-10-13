Aydın Efeler ilçesine bağlı Umurlu’da kamyon ve traktörlerle gelişigüzel dökülen çöplerin oluşturduğu kirlilik tepki çekmeye başladı. Defalarca durumdan şikayetçi olmalarına ve belediye yetkililerinin durumu görmesine rağmen sorunun çözülmemesinden rahatsız olan vatandaşlar Efeler Belediyesi’ni göreve çağırdı.

Efeler Belediyesi’nin sorumluluk sahasında yer alan Umurlu’daki çöp sorununu belediye yetkililerinin görmezden geldiğini ileri süren mahalle sakinleri, Umurlu’nun içinden geçen Musluca Çayı’nın adeta çöp depolama alanı gibi kullanıldığını belirtti. Şu anda yolların adeta çöplüğe döndüğünü ve dere yatağının da çöple doldurulmasından dolayı kışın taşkın riski ile karşı karşıya olduklarını belirten mahalle sakinleri, "Aylardır Umurlu Mahallesi’nin içinde kalan bu çay kenarı çöplük olarak kullanılıyor. Defalarca durumu yetkililere ilettik. Ve her gün buradan Efeler Belediyesi’nin hizmet araçları geçiyor. Herkes bu durumu görüyor. Ama oluşan çöp dağları kimsenin umurunda değil. Yazın kötü koku ve sinek, kışın ise dere yatağının içinin de çöple doldurulmasından dolayı taşkın sorunu yaşıyoruz" diyerek ildeki diğer CHP’li Belediyelerin sorununu çözmeye çalışan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin’in önce kendi ilçesini temizledikten sonra diğer ilçelere yardım etmesini istediler.

Manzaranın Aydın’a ve Efeler’e yakışmadığını belirten vatandaşlar, yaşanan sıkıntıyı ve oluşan kirliliğin çözümü için Efeler Belediye Başkanı ANıl Yetişkin’den yardım istediler.