Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Şehit Ahmet Benler anısına okulunda anlamlı bir tören gerçekleştirildi. 46 yıl önce Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Ahmet Benler, ismini taşıdığı okulda düzenlenen programla yad edildi.

Şehit Ahmet Benler İlköğretim okulunda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şehidin hayat hikayesi paylaşıldı, öğrencilerin okuduğu şiirler ve yaptığı konuşmalar duygu dolu anlar yaşattı. Düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesine fidan dikilirken, Şehit Ahmet Benler Köşesi’ne karanfiller bırakıldı. Ayrıca öğrenciler, Hollanda Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ile canlı bağlantı kurarak şehidin anısına anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi.

Marmaris İlçe Milli eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen Anma programına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, eşi Sümeyra Kaya, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel de katıldı.

Kaymakam Kaya, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şehitlerimiz, bizlere emanet ettikleri bu vatan topraklarında daima minnet ve saygıyla anılacaktır" dedi.