BİNGÖL (İHA) – Bingöl’ün Adaklı ilçesine bağlı Çevreli köyü mezralarında, mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Kısa sürede beyaza bürünen bölgede, kapanan yolların açılması için İl Özel İdare ekipleri hızlı bir şekilde sahaya indi.

Bingöl’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Adaklı ilçesine bağlı Çevreli köyünün mezralarında ulaşım kapandı. Kış için hazırlıklarını tamamlayan ve hazır halde bekleyen İl Özel İdaresi ekipleri hemen harekete geçti. İş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucunda yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açıldı.