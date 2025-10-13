Aydın’da uzun yıllar valilerin makam şoförlüğünü yapan Cemal Danyal, direksiyondaki ustalığı kadar ses sanatçılığında da usta olduğunu gösterdi. Emekli olduktan sonra kendini müziğe veren Cemal Danyal, çeşitli konserlerde seslendirdiği eserlerle dinleyenleri mest ediyor.

Aydın’da 1964 yılında doğan ve 1992 yılından Aydın Valiliği’nde makam şoförü olarak göreve başlayan Cemal Danyal, Vali Muharrem Göktayoğlu, Emir Durmaz, Mustafa Malay ve Hüseyin Avni Coş’un makam şoförlüğünü yaptı. 2011 yılında emekli olan Cemal Danyal, daha sonra çeşitli etkinliklerde konser vermeye başladı. Herkesin makam şoförü olarak tanıdığı Cemal Danyal, konserlerde başarı ile seslendirdiği eserlerle görenleri şaşırtıyor.

Çocukluğundan bu yana müziğe tutkusu olduğunu ve çalışma hayatında bu yöndeki meziyetlerini değerlendiremediğini belirten Cemal Danyal, "Türk Halk Müziği ile ilgilenmeyi severdim. Emekli olduktan sonra korolarda görev almaya başladım. Daha sonra bir çok eseri bizzat kendim okumaya başladım. Herkes beni makam şoförü olarak tanıdığı için konserlerde görenler şaşırıyor. Özel bir firmada çalışmaya devam ediyorum ama emekliliğin tadını müzikle yaşıyorum" dedi.