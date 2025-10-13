Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcusu, Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mindere çıktı. Sergilediği performansla rakiplerini mağlup eden Akar, U20 kategorisinde 77 kilogramda şampiyon oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreş sporcusu Alkan Akar, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Romanya’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda mindere çıkan sporcu, Milli takım bünyesinde katıldığı organizasyonda, U20 kategorisinde 77 kilogramda şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. 10 ve 12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen şampiyonaya, sporseverler yoğun ilgi gösterdi.