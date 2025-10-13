Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencilere şehri tanıttığı geziler çerçevesinde gençlere Taraklı’nın tarihiyle, Pamukova’nın, Geyve’nin ve Karasu’nun doğal cennet mekanlarıyla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal, tarihi ve kültürel destinasyonlarına yönelik gerçekleştirdiği gezi programlarına tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde güney destinasyonunu ziyaret eden TÜRGEV Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri, ilk olarak İl Ormanı Tabiat Parkı’nı ziyaret etti. Burada sonbaharın renkleri arasında yürüyüş gerçekleştiren öğrenciler, akabinde Alifuatpaşa’da bulunan 2. Bayezid Köprüsü ve Ali Fuat Cebesoy Müzesi’ni ziyaret etti. Programın son bölümünde tarihi Taraklı ilçesi ve Pamukova Esentepe Parkı gezen öğrenciler, gün boyu süren programda doğal ve tarihi merkezleri ziyaret etme fırsatı buldu. Bir diğer programda ise Türkiye Diyanet Vakfı öğrencilerinden oluşan 25 kişilik grup, Kuzey rotasında ziyaretlerde bulundu. İlk durağında İl Ormanı Tabiat Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, akabinde Karasu Yeni Mahalle’yi ziyaret etti. Son olarak Acarlar Longozunun eşsiz tabiatını ziyaret eden öğrenciler, Türkiye’nin en büyük longoz ormanında keyifli zamanlar geçirdi.