Siirt Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek olan "3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası" 22-26 Ekim 2025 tarihleri arasında 5 farklı kategoride gerçekleşecek.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Belediye Spor Kulübü iş birliğiyle organize edilen turnuva, 22 - 26 Ekim 2025 tarihleri arasında Kızlar Tepesi Şahin Bey Parkı basketbol sahalarında gerçekleştirilecek turnuvada, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız erkekler, büyük bayanlar ve yıldız bayanlar olmak üzere 5 farklı kategoride mücadeleler yapılacak. Turnuvada dereceye giren takımlara toplam 112 bin 500 lira ödülün yanı sıra kupa ve çeşitli hediyeler verilecek. Her kategoride 1’inci takım 10 bin lira, 2’nci takıma 7 bin 500 lira, 3’üncü takıma ise 5 bin lira ödül takdim edilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 13-21 Ekim 2025 Salı günü saat 14.30’a kadar Siirt Belediyesi Hizmet Binası giriş katında bulunan Beyaz Masa Servisine başvuru yapabilecek.