Mardin’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dargeçit-İdil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilmeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.