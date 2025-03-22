Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından 10-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı.
MİA tarafından 10-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı. Kongre, istihbarat araştırmalarının güncel problemlerini ele almayı, mevcut birikimi değerlendirmeyi ve disiplinlerarası yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.
Farklı disiplinlerden katılımcılar kongrede buluşacak
Farklı akademik disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek olan etkinlikte, istihbarat çalışmaları; sosyal ve beşeri bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten dijital beşeri bilimlere kadar geniş bir perspektifte ele alınacak. Türkiye’nin stratejik vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan kongre, uluslararası akademik camia ile etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı da hedefliyor.
"İstihbarat çalışmalarında yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz"
Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, "Türkiye’de istihbarat çalışmalarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak bu alanda bilimsel bir gelenek oluşturmak istiyoruz. Kongremiz, istihbarat araştırmalarında yeni perspektifler sunacak ve uluslararası akademik camiayla etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Köse istihbarat alanının akademik bir disiplin olarak gelişmesinin, başta Türkiye olmak üzere uluslararası akademik camiada yaygınlaşması ve akademik etkileşimlerin ivme kazanması açısından önem taşıdığını vurguladı. İstihbarat çalışmaları alanının uluslararası alandaki gelişmeler ışığında yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.
Kongre konu başlıkları ise şöyle:
İstihbarat Çalışmalarında Teori
İstihbarat Çalışmalarında Yöntem
Tarihçilik ve İstihbarat Tarihi
İstihbarat Eğitimi
İstihbarat Çalışmalarında Yeni Yönelimler ve Kavramlar
İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları
Bölge Çalışmaları ve İstihbarat
Dijital Beşerî Bilimler ve İstihbarat Çalışmaları
İstihbarat Servisleri
İstihbaratın Özelleştirilmesi
İstihbarat Kültürü
İstihbarat Diplomasisi
İstihbarat ve Siyaset Sosyolojisi
İstihbarat ve Politika Yapımı
Stratejik İstihbarat
İstihbarata Karşı Koyma
Açık Kaynak İstihbaratı
İstihbarat ve Terörizm
İstihbarat ve Yapay Zekâ
Büyük Veri ve İstihbarat
Bilgi Güvenliğinde Yeni Tehditler
İstihbarat ve Siber Güvenlik
Kriptoloji
İstihbarat ve Nörobilim
Medikal İstihbarat
Finansal İstihbarat
İstihbarat ve Politik Psikoloji
İstihbarat ve Etik
İstihbarat ve Hukuk
İstihbarat ve Yayıncılık
Sanat ve İstihbarat
İstihbarat ve Toplum
Program takvimi ise şu şekilde:
30 Nisan: Bildiri özeti son gönderim tarihi
2-4 Haziran: Başvuru sonuçlarının bildirilmesi
15 Ağustos: Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi
15 Eylül: Kongre programının ilanı
Kongreye katılmak isteyen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar, 30 Nisan tarihine kadar bildiri özetlerini gönderebilecek. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayımlanacak.