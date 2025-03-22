Milli İstihbarat Akademisi (MİA) tarafından 10-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı.

MİA tarafından 10-12 Ekim tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan "Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi" için başvurular başladı. Kongre, istihbarat araştırmalarının güncel problemlerini ele almayı, mevcut birikimi değerlendirmeyi ve disiplinlerarası yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor.

Farklı disiplinlerden katılımcılar kongrede buluşacak

Farklı akademik disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek olan etkinlikte, istihbarat çalışmaları; sosyal ve beşeri bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten dijital beşeri bilimlere kadar geniş bir perspektifte ele alınacak. Türkiye’nin stratejik vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan kongre, uluslararası akademik camia ile etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı da hedefliyor.

"İstihbarat çalışmalarında yeni ufuklar açmayı hedefliyoruz"

Kongre hakkında açıklamalarda bulunan Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, "Türkiye’de istihbarat çalışmalarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak bu alanda bilimsel bir gelenek oluşturmak istiyoruz. Kongremiz, istihbarat araştırmalarında yeni perspektifler sunacak ve uluslararası akademik camiayla etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Köse istihbarat alanının akademik bir disiplin olarak gelişmesinin, başta Türkiye olmak üzere uluslararası akademik camiada yaygınlaşması ve akademik etkileşimlerin ivme kazanması açısından önem taşıdığını vurguladı. İstihbarat çalışmaları alanının uluslararası alandaki gelişmeler ışığında yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Kongre konu başlıkları ise şöyle:

İstihbarat Çalışmalarında Teori

İstihbarat Çalışmalarında Yöntem

Tarihçilik ve İstihbarat Tarihi

İstihbarat Eğitimi

İstihbarat Çalışmalarında Yeni Yönelimler ve Kavramlar

İstihbarat ve Güvenlik Çalışmaları

Bölge Çalışmaları ve İstihbarat

Dijital Beşerî Bilimler ve İstihbarat Çalışmaları

İstihbarat Servisleri

İstihbaratın Özelleştirilmesi

İstihbarat Kültürü

İstihbarat Diplomasisi

İstihbarat ve Siyaset Sosyolojisi

İstihbarat ve Politika Yapımı

Stratejik İstihbarat

İstihbarata Karşı Koyma

Açık Kaynak İstihbaratı

İstihbarat ve Terörizm

İstihbarat ve Yapay Zekâ

Büyük Veri ve İstihbarat

Bilgi Güvenliğinde Yeni Tehditler

İstihbarat ve Siber Güvenlik

Kriptoloji

İstihbarat ve Nörobilim

Medikal İstihbarat

Finansal İstihbarat

İstihbarat ve Politik Psikoloji

İstihbarat ve Etik

İstihbarat ve Hukuk

İstihbarat ve Yayıncılık

Sanat ve İstihbarat

İstihbarat ve Toplum

Program takvimi ise şu şekilde:

30 Nisan: Bildiri özeti son gönderim tarihi

2-4 Haziran: Başvuru sonuçlarının bildirilmesi

15 Ağustos: Bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi

15 Eylül: Kongre programının ilanı

Kongreye katılmak isteyen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar, 30 Nisan tarihine kadar bildiri özetlerini gönderebilecek. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayımlanacak.