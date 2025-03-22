Yağmacılık suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir berberde tıraş olurken polis ekiplerince yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, aranan şahıslar üzerine bölgede çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, yağma suçlarından toplamda 17 yıl 6 a kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ş.’nin (29) Eskiizmir Caddesi’nde bulunan bir berberde tıraş olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, zanlıyı berberde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ş., cezaevine teslim edildi.