DÜZCE(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı Dart Milli Takım Sporcusu İsa Furkan Coş’u ağırladı uluslar arası müsabakada başarılar diledi.

Düzce Cahit Zarifoğlu Yurdu’muzda kalan Dart Milli Takım sporcusu İsa Furkan Çoş, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’yı ziyaret etti. Dart Milli sporcusu İsa Furkan Çoş, 13-18 Mart 2025 tarihleri arasında Avusturya’nın Viyana şehrinde U-23 Uluslar Arası Gençler Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Çoş’a şampiyonada başarılar diledi.