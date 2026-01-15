Mersin Büyükşehir Belediyesi, ortaya koyduğu 'uluslararasılaşma' vizyonu doğrultusunda kenti Akdeniz'de ve uluslararası arenada daha görünür, etkin ve söz sahibi bir şehir haline getirmeyi hedefliyor. Uluslararası festivaller, spor organizasyonları, kültürel etkinlikler, şehir ağları ve proje ortaklıklarıyla yürütülen çalışmalar; Mersin'in sosyal, kültürel ve teknik altyapısının uluslararası standartlara taşınmasını sağlıyor.

Tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapan ve önemli bir liman kenti olan Mersin; iklim dostu politikaları, kapsayıcı sosyal hizmetleri ve güçlü kültürel yapısıyla uluslararası alanda dikkat çekiyor. Düzenlenen uluslararası organizasyonlar ve bu organizasyonlara dünyanın dört bir yanından gelen misafirler, kentin marka değerini artırırken, Mersin'in tanıtımına da önemli katkılar sunuyor.

Festivaller ve kültürel etkinlikler uluslararasılaşmanın önemli adımı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin uluslararasılaşma sürecindeki önemli ayaklardan birini festivaller oluşturuyor. Bu kapsamda düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, son 4 yılda 27 ülkeden toplam 845 katılımcıyı ağırladı. Her yıl artan uluslararası etkileşimiyle festival, Mersin'in kültürel zenginliğini dünya ile buluşturdu.

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali ise 2024 ve 2025 yıllarında toplam 16 ülkeden 575 çocuğu Mersin'de bir araya getirerek kültürlerarası etkileşime katkı sundu.

2024 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Mersin Edebiyat Festivalinin odak ülkesi Fransa oldu. Festival kapsamında Fransız ve Frankofon yazarlar Mersin'de ağırlandı. Festival sonrası kurulan güçlü kültürel ilişkiler sonucunda Fransız Kültür Merkezi ile iş birliği protokolü imzalandı. Ayrıca son iki yıldır Frankofon Film Festivali de Mersin'de düzenleniyor.

Uluslararası projeler ve şehir ağlarıyla güçlü iş birlikleri

'Multi Kardeş Şehir Öğrenci Değişimi' programı, kardeş şehir iş birlikleri, teknik çalışma ziyaretleri, yabancı heyetlerin ağırlanması, uluslararası şehir ağlarında aktif temsil, uluslararası projeler, İngilizce web sitesi ve sosyal medya hesapları ile dezavantajlı öğrencilere yönelik yoğunlaştırılmış İngilizce kursları da Mersin'in uluslararasılaşma sürecini destekleyen çalışmalar arasında yer alıyor.

'Mersin for All (Herkes için Mersin)' anlayışıyla yürütülen bu vizyon; iklim dostu, kapsayıcı ve kültürlerarası diyaloğu güçlendiren bir kent hedefiyle Mersin'i Akdeniz'in yükselen şehirlerinden biri haline getiriyor.

Mersin, uluslararası spor organizasyonlarının merkezi oldu

Mersin, son yıllarda uluslararası spor organizasyonlarının da önemli merkezlerinden biri haline geldi. Uluslararası Mersin Maratonu, 2015 yılında 77 sporcu ile başladığı yolculuğunu 2025 yılında 5 kıta ve 34 ülkeden yaklaşık 2 bin 414 sporcuya ulaşarak sürdürdü.

Tour of Mersin, Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu, Kilikya Ultra Maratonu, Bioderma Pro Beach Tour, Uluslararası Mersin Briç Festivali, Uluslararası Satranç Turnuvası ve Altın Kanca Surfcasting Turnuvası gibi organizasyonlar, Mersin'i spor turizminin önemli merkezlerinden biri haline getirdi.

Dünyada ilk kez Mersin'de düzenlenen Dünya Paralimpik Plaj Oyunları, kentin erişilebilirlik vizyonunu da gözler önüne serdi. 5 kıta ve 26 ülkeden 350 sporcunun katıldığı organizasyonda Büyükşehir Belediyesi; ulaşım, altyapı, konaklama, tanıtım ve organizasyonun tüm süreçlerinde aktif rol aldı. Uluslararası Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun değerlendirmesi sonucunda Mersin'in 2025 Dünya Paralimpik Plaj Oyunları ve 2026 Dünya Gençlik Oyunlarına ev sahipliği yapması oy birliğiyle kabul edildi.

Uluslararası ödüllerle taçlanan çalışmalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi; MedCities, ICLEI, UCLG MEWA, ARLEM, BlueMissionMed, MLGP4Climate, Asya Belediye Başkanları Forumu ve Avrupa Film Komisyonları Ağı (EUFCN) gibi önemli uluslararası ağlarda aktif üye olarak yer alıyor. Bu platformlar aracılığıyla iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve kent diplomasisi alanlarında politika geliştirme süreçlerine katkı sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin sosyal uyum ve katılımcı demokrasi alanındaki çalışmaları da uluslararası ödüllerle takdir gördü. Sosyal Uyum Merkezi, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ağı tarafından mansiyon ödülüne layık görülürken, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin hayata geçirdiği 'Pazartesi Buluşmaları' projesi de Katılımcı Demokrasi için Uluslararası Gözlemevi'nden mansiyon ödülü aldı.

'Uluslararası görünürlüğümüz gelişerek devam edecek'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürü Elif Tanburoğlu, Büyükşehir Belediyesinin uluslararasılaşma vizyonunu anlattı. Tanburoğlu, 'Mersin'i dünyaya daha açık ve uluslararası bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz. Belediyemizin sunduğu hizmetlerin uluslararası standartlarda anlatılması, kentin bilinirliği ve görünürlüğü açısından son derece önemli' dedi.

Uluslararası festivaller, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerin bu vizyonun temel taşlarını oluşturduğunu belirten Tanburoğlu, farklı ülkelerden sanatçı ve sporcuların katılımıyla düzenlenen etkinliklerin kentin kültürel ve sportif kimliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Başkan Vahap Seçer'in vizyonu ve desteğiyle bu sürecin daha da genişlediğini vurgulayan Tanburoğlu, 'Uluslararası görünürlüğümüz, her geçen gün bir vizyon çerçevesinde gelişerek devam edecek. Böylece kentte yaşayan tüm vatandaşların bu sürece erişimi sağlanmış olacak' diye konuştu.