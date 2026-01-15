Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda yer fıstığı yüklü gemide 298 kilogram kokain ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesine yaptığı çalışmada bir gemi ile yüklü miktarda kokain geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mersin Limanı'na ulaşan yasal yükü yer fıstığı olan gemiye operasyon düzenlendi. Operasyonda Brezilya'dan gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kilogram kokain ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde 2 şüphelinin gözaltına alındığı adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bakan Yerlikaya da tebrik etmişti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Yerlikaya açıklamasında, 'Mersin Limanı'nda Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin'ifadelerini kullandı.