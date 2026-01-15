Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına yönelik 'Teratölye, Seramik ve Ahşap Boyama Etkinliği' düzenlendi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikte seramik ve ahşap boyama çalışmaları yapıldı. Farklı yaş gruplarından katılımcıların ilgi gösterdiği etkinlikte, hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları aynı ortamda bir araya gelerek birlikte üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Renklerle buluşan çalışmalar, ortaya çıkan ürünlerle birlikte katılımcılara moral ve motivasyon sağladı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, sanatın insan ruhu üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, 'Hastanemizde sadece tedavi hizmeti sunmuyoruz. Hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın psikososyal iyilik halini destekleyen bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Sanatın iyileştirici gücüne inanıyor, moral ve motivasyonu artırmayı hedefliyoruz' dedi.