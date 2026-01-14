Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kızıl, Konfederasyon Başkanı Ali Yalçın ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette;

nöbet ücreti uygulaması, taşra uzmanlığı kadrolarının oluşturulması, talebin yeterli olduğu illerde kreş açılması, vekâleten yürütülen görevler için ücret ödenmesi, antrenörlerin kıyafet, yiyecek ve yol yardımları ile uzman ve baş antrenör kadrolarının ihdas edilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının ilan edilmesi ile günlük çalışma saatlerinin tespitine ilişkin yaşanan sorunlar Bakan Bak’a iletildi.

Talepleri tek tek dinleyen ve konulara yakından ilgi gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, günlük çalışma saatlerinin belirlenmesinde vardiya sisteminin gündemde olmadığını ifade etti. Bakan Bak ayrıca, nöbet ücretinin çözümüne yönelik yeniden girişimlerde bulunulacağını, kreş açılması taleplerine destek vereceklerini ve görevde yükselme ile unvan değişikliği sınavları konusunda son aşamaya gelindiğini, kısa süre içinde ilan edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Taşra uzmanlığı kadroları ile antrenörlere yönelik talepler için de gerekli çalışmaların yapılacağını ifade eden Bakan Bak’ın yaklaşımı, sendika heyeti tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ahmet Kızıl, ilgi, misafirperverlik ve çözüm odaklı yaklaşımları dolayısıyla Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti.