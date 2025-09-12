Elazığ’da Yeni Nesil Hazardağlı Kavşağının açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ’Yeni Nesil Hazardağlı Kavşağının’ açılışı için Elazığ’a geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Uraloğlu, daha sonra Elazığ Belediyesi önünde kavşağın resmi açılışını gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu.

"54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik"

Yeni Nesil Hazardağlı Kavşağı’nın açılışıyla şehri modern ulaşım altyapısına yeni bir projeyi daha kazandırmanın gururunu yaşadıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 23 yılda Elazığ’ımıza tarım, turizm, sanayi ve ticaret alanlarında sayısız yatırım kazandırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu güzel şehrimizin ulaşım ve iletişim altyapısını güçlendirmek için 54 milyar 252 milyon liralık dev yatırımlar gerçekleştirdik. 2002 yılında, 33 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 367 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 208 kilometre BSK kaplamalı yol ile Elazığlıları yollarda güven ve konforla tanıştırdık. Elazığ’ımızı, Bingöl’e, Erzurum’a, Diyarbakır’a, Mardin’e, Malatya ve Adıyaman’a esasında bütün Türkiye’ye bölünmüş yollarla bağladık. Yeniden inşa ettiğimiz Kömürhan Köprüsü’nün devamında bağlantı tünelleriyle birlikte Elazığ üzerinden Doğu Anadolu’yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgeleriyle entegre ettik. Elazığ Güney Çevre Yolu’nu hizmete açarak şehrimizin Bingöl, Diyarbakır, Muş, Malatya illerinin bağlantısını sağlayıp, şehirlerarası trafikte konforlu, güvenli ve transit bir akış sağladık" diye konuştu.

"Proje sayesinde, kavşaktaki trafik çilesine son verdik"

Bakan Uraloğlu, "Murat Nehri üzerinde bulunan Tarihi Palu Köprüsünü onararak hem tarihimize sahip çıktık hem de bu yolları kullanan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini arttırdık. Yine bu yılın başında da Harput’un tarihi ve kültürel dokusuna yakışır bir şekilde Elazığ-Harput İl Yolu’nu hizmete açarak, bu güzergahta seyahat süresini 30 dakikadan 8 dakikaya düşürdük. Şu anda Elazığ Güney Çevre Yolu ile Elazığ-Malatya Devlet Yolu Onarım İşleri, Elazığ-Malatya-Darende Yolu Kavşak İşleri ve Elazığ-Malatya Ayrımı-Baskil yolu gibi 9 karayolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Bugün ise Elazığ’ın ulaşım ağını daha da güçlendiren bir başka önemli projeyi, Yeni Nesil Hazardağlı Kavşağı’nı hizmete açmak için buradayız. Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Elazığ Belediyemizin işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz kavşak, modern ulaşım anlayışımızın göstergesidir. Hızla büyüyen Elazığ’ımızın batı kesiminde, yeni yaşam alanlarının kalbi olan bölgede trafiği düzenlemek için kolları sıvadık. Elazığ-Malatya yolunun Keban ve güney çevre yolları ile kesiştiği Hazardağlı Kavşağı’nı yeni nesil bir kavşak olarak inşa ederek akıcı bir trafik sağladık. Ana yolu bin 200 metre, bağlantı kollarıyla toplam 5 bin 492 metre uzunluğa sahip bu kavşağımız Elazığ’ın trafiğine yeni bir soluk getirdi. Akıllı trafik yönetim sistemleri ve çağdaş yol tasarımıyla donattığımız bu kavşağı, sadece 45 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Asfaltı serdik, sinyalizasyon ve yönlendirme levhalarını yerleştirdik. Tretuvarları, yol çizgilerini, aydınlatmaları ve bordür boyamalarını eksiksiz hayata geçirdik. Bu proje sayesinde, kavşaktaki trafik çilesine son verdik" şeklinde konuştu.

"480 milyon lira tasarruf edeceğiz"

Kavşak sayesinde bekleme süresini sadece 28 saniyeye indirerek uzun kuyrukları ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Zamandan 447 milyon lira akaryakıttan ise 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 480 milyon lira tasarruf edeceğiz. Buraya yaptığımız yatırımlar esasında günlerle belki birkaç aylık periyot içerisinde ekonomimize geri kavuşturmuş olduk. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 376 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Böylece şehrin estetik dokusuna yakışır bir şekilde tasarladığımız bu kavşak, Elazığ’a sadece konfor değil, aynı zamanda tasarruf da getirdi. Ayrıca bu projemiz, şehrimizin trafiğine nefes aldırarak modern ve konforlu bir geleceğe adım atmasını sağladığı gibi Elazığ’ın ekonomik büyümesine ve turizm potansiyelinin artmasına da katkı verecektir" dedi.

"Elazığ Havalimanında yolcu sayısını yılda 2 buçuk milyona çıkardık"

Elazığ’daki yatırımların sadece karayolu çalışmalarıyla da sınırlı olmadığını aktaran Uraloğlu, "Elazığ Havalimanı’nı yeniledik ve Elazığ’a yakışır çağın ihtiyaçlarına hizmet verecek bir havalimanına dönüştürdük. Yolcu kapasitesini yılda 2 buçuk milyon kişiye çıkardık ve geniş gövdeli uçakların inişine uygun hale getirdik. 2024’te 968 bin 140 yolcuya hizmet veren havalimanımız, 2025 yılı ilk sekiz ayında da 721 bin üstünde yolcuyu ağırlayarak Elazığ’ı dünyaya bağlamaya devam ediyor. Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Elazığ için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışa, Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, karayolları ve belediye personeli katıldı.