Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından çevre bilincini artırmak ve çocuklara orman sevgisini aşılamak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Atatürk Ortaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Murat Namdar Ortaokulu, Şehit Turan Kılıç İlkokulu ile Kökobası İlk ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de etkinliğe katıldı. Öğrenciler, öğretmenler ve emniyet mensuplarıyla birlikte doğayı temizleyerek çevreyi korumanın önemi üzerine farkındalık oluşturdu.

Yetkililer, gelecek nesillere daha yeşil, temiz ve yaşanabilir ormanlar bırakmak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.