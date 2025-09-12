İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ağrı’ya gelerek, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

Ağrı’ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cuma namazını Merkez Camii’nde kıldıktan sonra esnafla bir araya geldi. Daha sonra Ağrı Valiliği’ne geçen Yerlikaya, şeref defterini imzaladı.

Bakan Yerlikaya, valilikte düzenlenen program kapsamında STK temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak yapılan toplantıda kentin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.