Başkanlığını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yaptığı Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin (TDBB) 7. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - İstanbul Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda birlik üyesinin katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak bir geçmişin, müşterek bir kültürün ve kadim bir gönül coğrafyasının temsilcileri olarak bir araya geldiklerini ifade etti.

“TDBB OLARAK YERELDEN YÜKSELEN BU SESİ DAHA DA GÜRLEŞTİRMEK İÇİN BÜYÜK BİR GAYRET İÇERİSİNDEYİZ”

Başkan Altay, “Türk dünyasının dört bir yanından gelen belediye başkanlarımızla, yerel yöneticilerimizle bu çatı altında buluşmamız, tarihin bize yüklediği büyük sorumluluğun farkında olduğumuzu da açıkça gösteriyor. Çünkü bizler; Bilge Kağan’ın, Yusuf Has Hacib’in, Nizamülmülk’ün, Mevlana’nın torunlarıyız. Aynı kelimelerle konuşur, aynı dualarla umut eder, aynı hayalleri kurarız. Ayrı bayraklar altında yaşasak da gönlümüz birdir, irfanımız birdir, özümüz birdir. Bu birlik, gönül coğrafyamızın mayasıdır, geleceğimizin teminatıdır. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak, yerelden yükselen bu sesi daha da gürleştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda ortak şehircilik vizyonları geliştiriyor, tecrübe paylaşımlarıyla hizmet kalitemizi artırıyor, kültürel ve tarihî değerlerimizi geleceğe taşımak için iş birlikleri kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

Başkan Altay, bugün artık dünyanın sadece devletlerin diplomasi yürüttüğü bir düzlemde işlemediğini belirterek, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Şehirler ve yerel yönetimler, uluslararası ilişkilerin yeni aktörleri hâline geldi. Bu yüzden yerel yönetim diplomasisi, Türk dünyası için hayati önemdedir. TDBB de bu anlayışın en güçlü temsilcisidir. Aramızdaki sınırları değil, ortak geçmişimizi ve müşterek geleceğimizi merkeze alan bir diplomasi anlayışı geliştiriyoruz. TDBB olarak kuruluşumuzdan bu yana şehirlerimizin küresel diplomasideki yerini daha da güçlendirmeyi, yerel yönetimler arasındaki iş birliğini sağlamlaştırmayı, iyi uygulama örneklerini paylaşmayı ve kültürel bağlarımızı derinleştirmeyi hedefledik. Bugün 30’u aşkın ülkeden 1.200’ü aşan belediyeyi bir araya getiren büyük ve güçlü bir aileyiz. Geçtiğimiz dönemde dünya, pandemilerden savaşlara, doğal afetlerden ekonomik krizlere kadar pek çok zorlukla karşılaştı. Ancak bizler, ‘Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır’ anlayışıyla hareket ederek, bu sınavlardan daha da güçlenerek çıktık.”

“BU BİRLİK, HER ZAMAN MAZLUMUN SESİ OLMAYA ÇALIŞMIŞTIR”

İsrail’in Filistin’e karşı sürdürdüğü sistematik soykırıma dikkati çeken Başkan Altay, “İki dönemdir başkanlığını yürütmekten onur duyduğum bu birlik, her zaman mazlumun sesi olmaya çalışmıştır. Özellikle İsrail’in Filistin’e karşı sürdürdüğü soykırım karşısında, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmak için birçok yardım kampanyasını hayata geçirdik” diye konuştu.

“TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINI OLUŞTURAN KIYMETLİ CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde başlayan; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan devlet başkanlarının katkılarıyla oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliği ve kıymetli üye devlet başkanlarının katkılarıyla yalnızca bölgesel dayanışmayı değil, küresel düzeyde etkin bir iş birliği modelini de ortaya koymuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne uzanan bir gönül köprüsünün varisleri olduğumuzu ifade ederek; Türk dünyasının geçmişinden aldığı kudretle geleceğine yön verecek stratejik bir ufuk çizmiştir. Bu anlayışla, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasına öncülük etmiş, kardeş Türk Cumhuriyetleriyle siyasi, ekonomik, kültürel ve savunma alanlarında iş birliğini derinleştiren tarihi adımlar atmıştır. Cumhurbaşkanımızın vizyonu; sadece iş birliğiyle sınırlı kalmayan, aynı zamanda Türk dünyasını küresel sistemde etkin bir aktör hâline getirme idealidir. Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan kıymetli Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bizler de onun hedefleri doğrultusunda hareket ederek TDBB çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonuna en güçlü şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz inşallah.”

BAŞKAN ALTAY YENİ YÖNETİME BAŞARILAR DİLEDİ

Bugün yapacakları seçimle, yeni bir yönetim dönemine adım atacaklarına değinen Başkan Altay, “Göreve gelecek yönetim kurulumuza şimdiden başarılar diliyor, bugüne kadar büyük bir özveriyle görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü, daha dirençli ve daha kardeş bir Türk dünyası için çalışmaya devam edeceğiz. Özellikle genel başkan yardımcılarımıza, ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımıza, yurt içinden ve yurt dışından toplantımıza gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ BAŞKAN ALTAY’I TEBRİK ETTİ

Başkan Altay’ın konuşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından gönderilen video mesaj izlendi. Genel Kurul’un hayırlı olmasını temenni eden Kurtulmuş, Başkanı Altay’ın başarılı hizmetlere imza attığını ifade ederek, önümüzdeki dönemde de çok daha güçlü, çok daha başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine yürekten inandığını vurguladı.

KURTULMUŞ, TDBB’NİN ULUSLARARASI ANLAMDA ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Türk dünyasındaki yerel yönetimlerle ilgili kuruluşları bir araya getiren, ortak fikirler, ortak hedefler istikametinde buluşturulan TDBB’nin çok önemli bir uluslararası kuruluş olduğunu kaydeden Kurtulmuş, “Umut ederim ki yeni dönemde Türk dünyası, arasında var olan her alandaki ilişkileri daha da güçlendirerek ileriye gidecek; iş birliğini, dayanışmayı, ortak projelerde, ortak istikametlerde yürüyebilme kabiliyetini artıracaktır. Bu çerçevede önümüzdeki yıllar içerisinde Türk dünyasının sahip olduğu bu potansiyelleri en iyi şekilde kullanmak, ayrıca dünya üzerinde gerçekleşmekte olan yeni küresel sistemin oluşmasında Türk dünyasını da etkili bir aktör haline getirmek hepimizin omuzlarında yüklenmiş tarihi sorumluluklardan birisidir” açıklamasını yaptı.

“TDBB’NİN VÜCUT BULMUŞ OLMASININ ARDINDA ÇOK BÜYÜK BİR EMEK VAR”

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri İle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, TDBB gibi önemli bir kuruluşun zaman içerisinde 30’dan fazla ülkede binden fazla üyesiyle vücut bulmuş olmasının ardında çok büyük bir emeğin, inancın, kararlılığın olduğunu belirterek, TDBB’de emeği geçen herkese teşekkür etti.

Türk devletleri ile ilişkiler açısından; sosyo-kültürel tarihi ilişkilerin derinleştirilmesi, ekonomik ve teknik ilişkilerin tesis edilmesi, diplomasi ve lobicilik gibi üç önemli sonucun üzerine gidilmesi gerektiğine vurgu yapan Zorlu, “Bugün dünyada devletlerimizin, bizi bir araya getiren gönül coğrafyalarımızın her geçen gün daha fazla birlik olması gereken, birbirimizi daha fazla tanıyıp anlamamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Küresel bir kıskaç ve bunun oluşturduğu bir kasırga geliyor ve Türkiye’nin de merkezinde yer aldığı bu coğrafyanın dünyanın da kaderine etki edebilecek potansiyel bir tarihi kırılma ile karşı karşıya olduğunu görüyoruz” dedi.

“KONYA MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALARA İMZA ATIYOR”

Konya’nın Anadolu’nun kadim bir şehri olduğunu ve mutlaka görülmesi gereken çok önemli çalışmalara da imza attığını anlatan Zorlu, “Sayın Uğur Başkanımız, gönül haritasında tabii sınırlar çizilmez inşallah. Bu gönül coğrafyamız ile birlikteliğimizi her alanda taçlandıralım ve inşallah hep birlikte dünyaya halklarımızın refahı için gelecek hazırlayalım” diye konuştu.

“TDBB COĞRAFİ SINIRLARI AŞAN BİR GÖNÜL BAĞININ ADIDIR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir ise, sadece bir genel kurul icra etmenin yanında aynı zamanda ortak bir kültürün, müşterek bir talihin ve kadim bir medeniyetin ruhunu yeniden hep birlikte diri tutmaya çalıştıklarını belirterek, “TDBB coğrafi sınırları aşan bir gönül bağının adıdır. Bu birlik, dillerimiz farklı aksanlarla konuşuluyor olsa da yüreklerimizin aynı değerlerle attığının yeridir. Biz başta yerel yönetimler olmak üzere her anlamda iş birliğinin derinleşmesine, Türk dünyasının daha güçlü olmasına, daha dayanışmacı ve daha görünür olmasına büyük katkı vereceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“TÜM BU KÜLTÜREL BİRLİKTELİĞİMİZİ VE TECRBÜELERİMİZİ GENÇ NESİLLERİMİZE AKTARMALIYIZ”

Dünyanın yeni bir denge arayışı içerisinde olduğu bugünlerde Türk dünyasının yerel yöneticileri olarak kendilerine büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Demir, “Şehirlerimizin kalkınması, kültürlerimizin yaşatılması, dayanışmanın artırılması için daha fazla ortak projelere, daha fazla birlikteliklere ihtiyaç vardır. Tecrübelerimizi paylaşmalı ve özellikle tüm bu kültürel birlikteliğimizi ve tecrübelerimizi özellikle genç nesillerimize aktarmalı ve onları bu bilinçle yetiştirmeliyiz. AK Parti olarak bu birliğin daha da güçlenmesi için her türlü desteği bugüne kadar verdik, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki yerel yönetimlerdeki bu birliktelik, Türk dünyasının ortak geleceği için sağlam bir temel olacaktır” dedi.

GAZZE’DEKİ ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Konuşmaların ardından yapılan oylamayla divan heyeti oluşturuldu. Divan başkanlığını TDBB Kurucu Başkanı Erol Kaya yaptı. Kaya, gündeme geçmeden salonda bulunan misafirleri Gazze’deki şehitler için bir dakikalık saygı duruşuna ve Fatiha okumaya davet etti.

Filistin ve Gazze’de insanlığın en büyük soykırımlarından birinin yaşandığını vurgulan Kaya şunları söyledi:

“Bugün Filistin’de yaşanan katliam bana göre insanlık tarihinin gördüğü en büyük zalimlik ve en büyük soykırımdır. Gazze’de 8 milyar insanın gözünün içine baka baka canlı yayında soykırım ve katliam yapılıyor. BM suskun, devletler suskun, anlı şanlı örgütler suskun. Sadece halkların tepkisini ve kısmen bazı devlet başkanlarının ifadesini görmekteyiz. Ülkemizin lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek Filistin hassasiyeti gerekse İsrail’e olan tepkisini bir kez daha onurla ve gururla ifade etmek istiyorum.”

FAALİYET, DENETİM VE MALİ RAPORLAR İBRA EDİLDİ VE KURULLAR SEÇİLDİ

Genel kurulda, faaliyet raporunun, denetim kurulu raporunun, mali raporun sunumu ve ibrasının ardından birlik organlarının seçiminin yapıldı. Daha sonra; Yönetim, Denetleme ve Yüksek Danışma kurulları seçildi. Son olarak ise Yüksek Danışma Kurulu heyetinin önerileri okundu.

FİLİSTİN BİLDİRİSİ YAYINLANARAK İSRAİL EN SERT ŞEKİLDE KINANDI

TDBB 7. Olağan Genel Kurulu’nun son bölümünde ise Filistin Bildirisi yayınlanarak katil devlet İsrail en sert şekilde kınandı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi: “Gazze ve bölgedeki tüm belediyelerin yanında olduğumuzu bildiriyor, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. İsrail’in sergilediği böyle bir ırkçı tavrın ve soykırımın sonuna kadar karşısındayız. Gönderilen yardımların bir an önce bölgeye ulaştırılmasını istiyoruz. Gazze Gazzelilelerindir, Filistin Filistinlilerindir. İsrail’i en sert şekilde kınıyoruz.”

BAŞKAN ALTAY YENİ SEÇİLEN TDBB YÖNETİMİYLE İLK TOPLANTIYI YAPTI

TDBB Başkanı Altay, genel kurulun ardından düzenlenen ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı. Tüm birlik üyelerine teşekkür eden Başkan Altay, “Yeni dönemde görev alan arkadaşlarıma başarılar diliyor, önceki dönemde görev alanlara ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.