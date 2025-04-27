Keşan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı muhteşem bir konserle kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BİLSEM Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “23 Nisan Konseri”, öğrenci performansları ve klasik müzik eserlerinin yorumlarıyla sanat dolu bir güne sahne oldu. Etkinliğe Keşan BİLSEM Müdürü Erdinç Erdemir, veliler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

PİYANO DİNLETİSİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Konserde sahne alan genç müzisyenler, klasik müziğin seçkin eserlerini başarıyla icra etti:

Aysu Dinç, Joseph Haydn’ın “Alman Dansı” adlı eserini yorumladı.

Derya Umur, Jean Philippe Rameau’nın“Tambourine” adlı eserini seslendirdi.

Elif Defne Gülpınar, Johann Sebastian Bach’ın “Menuet” adlı eserlerini çaldı.

Öykü Özdemir ve Alara İnce ikilisi, Anton Diabelli’nin “Scherzo” adlı eserini birlikte seslendirdi.

Mert Cengiz, Friedrich Kuhlau’nun “Sonatin”eserlerini icra etti.

Ecrin Baş, Erik Satie'nin “Gnossienne 1” veYannTiersen’in“Valse de Amélie” adlı eserini yorumladı.

Konserin en renkli bölümlerinden biri ise çocuk korosunun seslendirdiği “Ben 23 Nisan Şarkısı” oldu. Koroda yer alan Aysu Dinç, Derya Umur, Elif Defne Gülpınar, Öykü Özdemir, Alara İnce ve Mert Cengiz izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

SANATLA BÜYÜYEN NESİLLER

Programın sonunda, Keşan BİLSEM Müdürü Erdinç Erdemir ve Okul Aile Birliği programda görev alan öğrenci ve Keşan BİLSEM Müzik Öğretmeni Hüseyin Tansu Kırcıoğlu’na çiçek takdim etti. Konserden dolayı öğrenciler ve öğretmenini kutlayan Erdemir, “Biz biraz önce Keşan BİLSEM öğrencilerinin müzik dinletisini değil, gelecek yüzyılın bestekârlarını, müzisyenlerini, piyanistlerini dinledik, çok mutlu olduk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız’ demişti. Böyle güzel bir haftada Türk çocuklarının gelecekte Türk sanatçılarının neler yapacağının tekrar gördük. En başta emeği geçen çok kıymetli öğretmenimiz Hüseyin Tansu Kırcıoğlu’na öncesinde Göker Durmaz öğretmenimize, Çiğdem SaylamKırcıoğlu öğretmenimize ayrıca teşekkür ediyoruz.”

Etkinlik, veliler ve sanatseverlerden tam not alırken, öğrencilerin sahnedeki özgüveni ve müzikal başarısı alkışlarla ödüllendirildi.

SANATLA YOĞRULMUŞ BİR BAYRAM

Hem klasik müziği hem de çocukların yaratıcılığını kutlayan bu özel konser, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Keşan BİLSEM, geleceğin sanatçılarını desteklemeye ve sanatı yaygınlaştırmaya devam edeceğini vurguladı.