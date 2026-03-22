Mersin'in Tarsus ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent meydanında kurulması planlanan 'bayram sofrası', belediye ekipleri tarafından kapı kapı dağıtılarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Tarsus Belediyesi tarafından Kleopatra Kapısı yanı Kent Meydanında gerçekleştirilmesi planlanan 'bayram sofrası programı', hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle sahaya taşındı. Hazırlanan yemekler ekipler tarafından mahalle mahalle dağıtılarak vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Çalışma kapsamında 15 bin kişilik yemek, içecek, tatlı ve ekmek dağıtımı gerçekleştirildi. Bayramın paylaşma ve dayanışma ruhu kentin dört bir yanında hissedilirken, belediye ekipleri gün boyunca dağıtım faaliyetlerini sürdürdü.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, olumsuz hava koşulları nedeniyle hemşehrileriyle aynı sofrada buluşamadıklarını belirterek, 'Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmayı çok isterdik. Ancak hava koşulları buna imkan vermediği için bu tabloyu yaşayamadığımızdan dolayı üzgünüz. Yine de bayramın bereketini ve o birlik duygusunu eksik bırakmak istemedik. Bu yüzden soframızı evlere taşıdık. İstedik ki hiçbir hanede bayramın sıcaklığı eksik kalmasın. Her koşulda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Kent meydanında kurulması planlanan bayram sofrasının evlere taşındığı program kapsamında, bayramın bereketi binlerce haneye ulaştırıldı.