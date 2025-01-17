Aydın’ın Karacasu ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği yerlerden olan ve belediye tarafından çalıştırılma kararı alınan Uçurum Park’ta temizlik ve ağaç budama çalışmaları gerçekleştirildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Afrodisias Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Karacasu ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği park ve bahçelerde bakım çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede sahaya inen Karacasu Belediyesi ekipleri, son olarak Yaylalı Mahallesi Yalı Sokak’ta bulunan Uçurum Park’ta bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmalara başlayan belediye ekipleri, bölgede temizlik ve ağaç budama çalışması yaptı. Aile çay bahçesi olarak kullanılan parkın belediye tarafından işletilmesi için meclis kararı alınırken, bakım onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından parkın en kısa sürede hizmete girmesi bekleniyor.