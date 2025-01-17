Şanlıurfa’da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada Vali Hasan Şıldak incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, “Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizde bulunan kumaş üretim fabrikamızın depo bölümünde bugün saat 12.40 sularında bir yangın çıktı. Depo bölümünde başlayan yangın, çok hızlı ve güçlü yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı diyebiliriz. Şu an itibarıyla 15’in üzerinde arazöz, itfaiye aracı, büyükşehir ve ilçe belediyelerimize ait yangın söndürme araçları, yine organize sanayi bölgemize ait araçlar, polisimiz, jandarmamız onların da TOMA araçlarıyla destek sağlandı. Yapılan müdahaleler sonucunda yangın depoda hapsedildi. Diğer üretim alanlarına sıçramadan önlendi. İnşallah kontrol altına alındı diyebiliriz. En sevindirici olan da herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil" ifadelerini kullandı.