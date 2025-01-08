Yozgat’ın Sorgun Belediyesi, gassallara şehir içi ücretsiz seyahat imkanı tanıdı. Uygulamadan memnun olan gassallar, sürenin uzatılmasını istedi.

Diziyle birlikte gündemden düşmeyen ‘gassallık’ mesleğini yapanlara Sorgun Belediyesi jest olması amacıyla 2 gün ücretsiz seyahat hakkı tanımıştı. Ücretsiz yolculuktan memnun kalan gassallar, sürenin biraz daha uzatılması talebinde bulundu.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, diziyi beğenerek izlediğini ifade ederek, “Dizi gassallığa ilgi çekiyor. Bu vesileyle biz de Sorgun’da ikamet eden gassallarımıza 2 gün boyunca jest yapmak istedik. Diziye de atıfta bulunduk. Çünkü son zamanlarda içinde bizim kültürümüzü yansıtan diziler nadir çekiliyor. Konuya dikkat çekmek için böyle bir açıklama yaptık. Yankısı güzel oldu. Sorgun Belediyesi olarak uzun yıllardır cenaze hizmetlerini kendi ekibimizle ücretsiz veriyoruz. Şu anda yeni bir mezarlık alanı oluşturduk. Orada hizmet binaları oluşturmak üzere ihale hazırlıkları içerisindeyiz. Cenaze ve defin alanı oluşturmak istiyoruz” dedi.