Balkan Kros Şampiyonası, Romanya’nın Oredeya kentinde gerçekleştirildi. Eskişehir’in başarılı sporcularından olan Elif Naz Köseoğlu’nun da aralarında bulunduğu U20 Kadın Milli Takımı, şampiyonada zorlu bir parkurda mücadele etti. Milli Takım, bireysel derecelerin toplamıyla takım halinde Balkan Şampiyonu oldu. Köseoğlu ise, ’Genç Kızlar’ kategorisinde 6’ncı olarak önemli bir başarıya imza attı.