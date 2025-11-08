Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin afet bölgelerinde eş zamanlı yürüttüğü yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarının dünyada eşi benzeri görülmeyen bir hız ve kapsamda devam ettiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve incelemeler için Karabük’e gelen Bakan Kurum, orman yangınlarından en çok etkilenen merkeze bağlı Kamış köyünü ziyaret etti. Bakan Kurum, temmuz ayında meydana gelen orman yangınlarında evleri zarar gören vatandaşlar için inşa edilecek afet konutlarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada Karabük’te 35 köy evi ve 2 ahırın yapımına başlandığını belirtti. Kurum, "Biz burada sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda yeni bir geleceğin temellerini atıyoruz. Afetzede kardeşlerimiz için köy hayatına uygun, üretimi destekleyen, dayanıklı ve modern yaşam alanları inşa ediyoruz. İnşallah bugün temellerini atacağımız yuvaları önümüzdeki yaz vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

Afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların Türkiye’nin yeniden imar gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Kurum, "Şu anda 11 ilimizde adeta seferberlik halinde yürüttüğümüz ‘asrın inşa’ çalışmaları devam ediyor. Deprem bölgesinde dünyada eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yürütüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük, saatte 23, günde 550 konut üretiyor, adeta yeni bir ülke kuruyoruz" diye konuştu.

Bakan Kurum, bugüne kadar 300 bin konutun anahtarlarının depremzede vatandaşlara teslim edildiğini belirterek, altyapıdan meydanlara, tarihi çarşılardan okullara kadar şehirlerin baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Kurum, "Önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Adıyaman’da 350 bininci deprem konutumuzu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"500 bin sosyal konut projesi sosyal devletin zirvesidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 500 bin sosyal konut projesinin dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu aktaran Kurum, "Bu proje sadece bir konut kampanyası değil, sosyal devlet anlayışının zirvesidir. Gençlerimiz, emeklilerimiz, en az üç çocuğu olan ailelerimiz avantajlı gruplar olacak. 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkânı sunacağız" diyerek Karabük’e de bu kapsamda bin 600 sosyal konut yapılacağını kaydetti.

"Türkiye artık başaramayacağı hiçbir iş olmayan bir ülke"

Türkiye’nin son yıllarda eş zamanlı yürüttüğü projelerle birçok ülkenin hayal dahi edemeyeceği yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Bakan Kurum, "Bir yandan deprem bölgesinde 453 bin konut inşa ediyoruz, diğer yandan 81 ilimizde 500 bin sosyal konut projesini sürdürüyoruz. İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nı yeşil bir koridora dönüştürdük. Hatay’da İskenderun Sahil Yolu’nu hizmete açtık. Bugün de Karabük’te afetzede kardeşlerimizin yeni yuvalarının temellerini atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde "hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, hızdan, kaliteden ve estetikten ödün vermeden eser üreten" bir ülke haline geldiğini kaydeden Kurum, "Bizim siyasetimizin pusulası 86 milyon vatandaşımızdır. Birileri laf kalabalığı yapar. Biz laf değil, eser üretenlerin tarafındayız. Nerede bir afet varsa orada olacağız, milletimizin yaralarını birlikte saracağız" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin de katılımıyla butona basılmasıyla afet konutların temeli atıldı. Daha sonra Bakan Kurum, Karabük Valiliği ve Karabük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Millet Bahçesi ve Soğuksu TOKİ’deki çalışmaları yerinde inceleyip, son durum hakkında bilgi aldı.