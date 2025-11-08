Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Serikspor’a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Bilal Ceylan’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
28. dakikada Amaral’ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Marcos Silva kafayla topu filelere gönderdi. 0-1
50. dakikada Caner Erkin’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Ben Yedder’in topuk pasında Eren Erdoğan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
70. dakikada Serik Spor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Amaral’ın boş kaleye şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
72. dakikada ceza sahasında topla buluşan Amaral meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
76. dakikada sağ kanattan geliştirdiği atakta Erhan Çelenk topu filelerle buluşturdu. 1-3
83. dakikada Ben Yedder’in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Demir meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-3
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım
Sakaryaspor: Jakub Szumski, Serkan Yavuz (Mirza Cihan dk. 79), Salih Dursun, Sadık Çiftpınar (Batuhan Çakır dk. 81), Caner Erkin (Alaaddin Okumuş dk. 79), Josip Vukovic, Eren Erdoğan, Mete Kaan Demir (Emre Demir dk. 79), Gael Kakuta, Burak Çoban, Ben Yedder
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alparslan Demir, Burak Altıparmak, Abdurrahman Bayram, Rijad Kobiljar
Teknik Direktör: Serhat Sütlü
Serikspor: Erten Ersu, Batuhan İşçiler, Gotsuk, Aleksandr Martynov, Emrecan Terzi (Sertan Taşqın dk. 59), Selim Dilli, Marcos Silva, Bilal Ceylan, Erhan Çelenk, Joao Amaral (Gökhan Karadeniz dk. 78), Ilya Sadygov (İlya Bersovskiy dk. 59)
Yedekler: Baha Karakaya, Kerem Şen, Halim Ayaz Yükseloğlu, Şahverdi Çetin, Gökhan Akkan, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Sorumlu: Sinan Paşalı
Goller: Marcos Silva (dk. 28), Joao Amaral (dk. 72), Erhan Çelenk (dk. 76), (Serikspor), Eren Erdoğan (dk. 50), Emre Demir (dk. 83) (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Mete Kaan Demir, Caner Erkin, Kakuta (Sakaryaspor), Emrecan Terzi, Marcos Silva, Erhan Çelenk, Aleksandr Martynov, Bilal Ceylan, Erten Ersu (Serikspor)