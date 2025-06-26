Bilecik’in ev sahipliğinde düzenlenen U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının ilk günü tamamlandı.

Toplam 6 takımın mücadele edeceği şampiyonada A ve B gruplarında 3’er takım mücadele ettiğini U17 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakalarının ilk günü tamamlandı. İstasyon Sentetik Sahası’nda oynan ilk günkü maçlarında A Grubu’nda yer alan Bursa Altınsabah ile İstanbul Cevizli Anadolu karşı karşıya geldi. Maçı Bursa Altınsabah 3-2 kazanarak, turnuvaya galibiyet ile başladı. B Grubu’nda ise, Eskişehir Gençler Gücü ile İstanbul Gençler Gücü karşı karşıya geldi. Maçı Eskişehir Gençler Gücü 3-1’lik skorla kazanarak, o da turnuvaya galibiyet ile başladı. Turnuvanın ikinci gününde A Grubunda Yalova Doğuşspor-İstanbul Cevizli Anadoluspor, B Grubu’nda ise, Gemlik Belediyespor-İstanbul Gençler Gücü arasında oynanacak.

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İlk Maçları Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdir, takım başkan ve yöneticileri izledi.

Kaynak: İHA