Kütahya U17 Ligi’nde hafta sonu Asım Alkış stadında oynanan karşılaşmada Kütahya İl Özel İdarespor, Seramikspor’u 6-2’lik skorla farklı mağlup etti. Maça damgasını vuran isim ise İl Özel İdarespor’un genç forvet oyuncusu Batuhan Karagöz oldu.

Rakip fileleri tam 3 kez havalandırarak hat-trick yapan Batuhan Karagöz, takımının galibiyetinde başrolü oynadı. Genç oyuncu, attığı birbirinden klas gollerle izleyenleri adeta büyüledi. Sezon başından beri sergilediği etkili performansla dikkat çeken Batuhan Karagöz, bu maçta da gollerine devam ederek takımını sırtlamayı sürdürdü.

Henüz genç yaşına rağmen gösterdiği olgun futbol ve skorer kimliğiyle dikkat çeken Batuhan Karagöz, Kütahya futbolunun umut vadeden isimlerinden biri olarak gösteriliyor.