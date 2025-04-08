Kütahya Zafer Meydanı’nda toplanan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı.

Gazze’de yaşanan katliamı protesto etmek amacıyla dünya genelinde düzenlenen küresel grev eylemi kapsamında Kütahya’da da bir protesto gerçekleştirildi.

Eyleme Filistinli, Türk, Yemenli ve farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler katıldı.

Kütahya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Gazze’deki katliam sona ermeli. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde okuyan Filistinli öğrenciler, bugün yağmur altında Kütahya Zafer Meydanı’nda bir protesto eylemi düzenledi. Biz de dernek olarak bu eyleme destek verdik" ifadelerini kullandı.