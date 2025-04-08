Eskişehir’de jandarma personeli tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü ve Ramazan Bayramı münasebetiyle 53 şehit ve 39 gazi ailesine ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi. Bu kapsamda 18 Mart Şehitler Günü ve Ramazan Bayramı münasebetiyle; 10 Mart- 1 Nisan 2025 tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli 196 personel tarafından, Eskişehir’de bulunan 80 şehit ailesinden 53’ü ve 57 gazi ailesinden 39’u evlerinde ziyaret edildi. Müsait olmadıkları için ziyaret edilemeyen 27 şehit ailesi ile 18 gazi ailesi ise jandarma personeli tarafından telefon ile aranarak görüşme sağlandı.