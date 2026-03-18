Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Sultan Alaaddin Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Açılış programına Vali Musa Işın'ın yanı sıra Mehmet Demir, Serhat Bağcı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Işın, camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar olmadığını, aynı zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği önemli buluşma noktaları olduğunu vurguladı.

Camilerin ecdadın bu topraklardaki varlığının en önemli nişanelerinden biri olduğunu belirten Işın, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan köklü mirasın Anadolu'nun her köşesinde hissedildiğini ifade etti.

Sultan Alaaddin Camii'nin de bu tarihî mirasın bir parçası olduğunu dile getiren Işın, eserin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Konuşmasında Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğuna dikkat çeken Vali Işın, 'Allah memleketimizi ve milletimizi her türlü beladan, afetten muhafaza etsin. Bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirmesin.' ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Vali Musa Işın ve beraberindeki protokol üyeleri, camide vatandaşlarla birlikte ilk akşam namazını kıldı. Program, yapılan duaların ardından sona erdi.